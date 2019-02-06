Стало известно, какие услуги можно будет получить с сервисом э-малыш
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Сервис э-малыш позволит родителям новорожденного ребенка получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"Мы приняли решение обратиться в украинский парламент для того, чтобы такого рода сервисы объединились в один сервис, который мы условно называем "электронный малыш" - э-малыш, и фактически украинские граждане смогли получить полный спектр услуг по регистрации новорожденного ребенка - это регистрация места проживания, помощь при рождении ребенка, регистрация ребенка в электронной системе Министерства здравоохранения, регистрация ребенка как члена семьи, что платит налоги, выдача удостоверений родителям многодетных семей", - указал глава Минюста.
По его словам, если соответствующий законопроект будет принят, семья сможет через свой электронный кабинет подать одну унифицированную заявку, в которой определит имя ребенка, услуги, которые хотят получить - это заявка будет обработана различными службами, выдадут один электронный документ, что избавит родителей от необходимости ходить по разным службам.
Как отметил министр, сейчас уже свидетельство о рождении ребенка можно получить в течение 24 часов в 468 родильных домах по Украине. Только за прошлый год по этой процедуре родители получили документы на 162 тысячи новорожденных (около половины новорожденных). Еще 73 тыс. детей были зарегистрированы по месту жительства по упрощенной процедуре.
При этом глава правительства Владимир Гройсман добавил, что правительство одобрило проект соответствующего закона.
Напомним, начиная с февраля, содержание "пакета малыша" будет расширено за счет частных компаний.