Стало відомо, які документи можна перевірити онлайн

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Наразі громадяни України можуть онлайн перевірити дійсність внутрішнього і закордонного паспорта, посвідки на проживання, посвідчення біженця, проїзний документ дитини тощо. Про це повідомила прес-служба Державного агентства з питань електронного урядування України у відповіді на запит кореспондента УНН.

"Ось повний перелік документів, які можна перевірити на дійсність онлайн: паспорт громадянина України, паспорт громадянина у формі картки (ID-картки), паспорт громадянина України для виїзду за кордон, тимчасове посвідчення громадянина України, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, посвідка на постійне проживання, посвідчення біженця, проїзний документ біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, проїзний документ дитини, проїзний документ особи, якій надано додатковий захист", - повідомили в прес-службі відомства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цього року в Україні має з'явитись ще півсотні е-послуг

За даними Держагентства, сьогодні українцям дистанційно вже доступно 118 публічних послуг у 8 сферах життєдіяльності. Всі е-послуги акумульовані на сайті Кабінету міністрів (www.kmu.gov.ua) у розділі Послуги/Електронні послуги.

Як наголосили у відомстві, завдяки цим сервісам послугу можна отримати без відвідування органів влади та контакту з чиновником у будь-який зручний день і час без ризиків корупції.

Нагадаємо, наразі Держагентство працює над створенням сервісу е-малятко, яке дасть змогу батькам новонародженої дитини отримати повний спектр послуг із реєстрації новонародженої дитини.

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