Стало известно, сколько украинцев планируют пожениться в Сочельник
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Украине было подано только одно заявление о государственной регистрации брака на 6 января 2020 года. Об этом сообщили УНН в Министерстве юстиции Украины в ответ на запрос.
"По информации главных территориальных управлений юстиции в областях и в г. Киеве, по состоянию на 27.12.2019 года, о государственной регистрации брака подано только 1 заявление на 06.01.2020", - говорится в сообщении.
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Ранее УНН объяснил, почему 2020 год будет високосным и стоит ли опасаться "нестандартного" года.
Напомним, украинский моряк, захваченный Россией в ноябре прошлого года у Керченского пролива и освобожденный в рамках обмена, Андрей Эйдер 31 декабря женился со своей невесте Марине.