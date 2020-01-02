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Наймолодший звільнений моряк Ейдер одружився: з’явились фото

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Наймолодший український моряк, захоплений Росією у листопаді минулого року біля Керченської протоки та звільнений в рамках обміну, Андрій Ейдер 31 грудня одружився зі своєю нареченю Мариною. Напередодні на Facebook-сторінці дівчини з’явились весільні фото, передає УНН.

«Тепер чоловік та дружина», - написала вона.

Так, молоді одружились у Києві на Софійській площі.

Зазначимо, моряк освідчився своїй дівчині за декілька днів після звільнення з полону. 

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

7 вересня 2019 відбувся обмін утримуваними між Україною та Росією. В аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, утримуваних в РФ. В рамках обміну було звільнено всіх 24 українських моряків, у тому числі і Андрія Ейдера. 

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