Звільнений моряк Ейдер освідчився своїй дівчині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Український моряк, захоплений Росією у листопаді минулого року біля Керченської протоки і нещодавно звільнений в рамках обміну, Андрій Ейдер освідчився своїй дівчині, передає УНН із посиланням на його сторінку у Facebook.
Так, Ейдер опублікував фото руки своєї дівчини, на якому красується каблучка, і лаконічно підписав: "Освідчився".
У коментарях до посту користувачі вітають і бажають щастя зарученим.
Нагадаємо, 25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів "Бердянськ" і "Нікополь" і рейдового буксира "Яни Капу", які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному морі в порт Маріуполь в Азовському морі. Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.
7 вересня 2019 відбувся обмін утримуваними між Україною та Росією. В аеропорту "Бориспіль" Президент України Володимир Зеленський зустрів 35 українців, утримуваних в РФ. В рамках обміну було звільнено всіх 24 українських моряків, у тому числі і Андрія Ейдера.