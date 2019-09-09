Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение своей девушке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинский моряк, захваченный Россией в ноябре прошлого года возле Керченского пролива и недавно освобожденный в рамках обмена, Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.
Так, Эйдер опубликовал фото руки своей девушки, на котором красуется кольцо, и лаконично подписал: "Сделал предложение".
В комментариях к посту пользователи поздравляют и желают счастья обрученным.
Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.
7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и Россией. В аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, удерживаемых в РФ. В рамках обмена были освобождены все 24 украинских моряка, в том числе и Андрея Эйдера.