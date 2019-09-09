Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение своей девушке

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 111743 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 122461 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 113996 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 119984 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125245 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 150854 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150470 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140689 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 194956 просмотра

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Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение своей девушке

Освобожденный моряк Эйдер сделал предложение своей девушке

Киев  •  УНН

 • 23901 просмотра

КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинский моряк, захваченный Россией в ноябре прошлого года возле Керченского пролива и недавно освобожденный в рамках обмена, Андрей Эйдер сделал предложение своей девушке, передает УНН со ссылкой на его страницу в Facebook.

Так, Эйдер опубликовал фото руки своей девушки, на котором красуется кольцо, и лаконично подписал: "Сделал предложение".

В комментариях к посту пользователи поздравляют и желают счастья обрученным.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров "Бердянск" и "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и Россией. В аэропорту "Борисполь" Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, удерживаемых в РФ. В рамках обмена были освобождены все 24 украинских моряка, в том числе и Андрея Эйдера.

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