Самый молодой освобожденный моряк Эйдер женился: появились фото

“Теперь супруги”, — написала она.

Так, молодые поженились в Киеве на Софийской площади.

Отметим, моряк сделал своей девушке за несколько дней после освобождения из плена.

Напомним, 25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров “Бердянск” и “Никополь” и рейдового буксира “Яны Капу”, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море. После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми между Украиной и Россией. В аэропорту “Борисполь” Президент Украины Владимир Зеленский встретил 35 украинцев, находящихся в РФ. В рамках обмена было освобождено всех 24 украинских моряков, в том числе и Андрея Эйдера.