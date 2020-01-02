Стало відомо, скільки українців планують одружитися на Святвечір
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. В Україні було подано лише одну заяву про державну реєстрацію шлюбу на 6 січня 2020 року. Про це УНН повідомили у Міністерстві юстиції України у відповідь на запит.
“За інформацією головних територіальних управлінь юстиції в областях та у м. Києві, станом на 27.12.2019 року, про державну реєстрацію шлюбу подано лише 1 заяву на 06.01.2020”, — йдеться у повідомленні.
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Раніше УНН пояснив, чому 2020 рік буде високосним і чи варто побоюватись “нестандартного” року.
Нагадаємо, український моряк, захоплений Росією у листопаді минулого року біля Керченської протоки та звільнений в рамках обміну, Андрій Ейдер 31 грудня одружився зі своєю нареченю Мариною.