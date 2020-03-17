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Олигархи во время встречи с Зеленским "поделили" Украину

Олигархи во время встречи с Зеленским "поделили" Украину

Киев  •  УНН

 • 126084 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский договорился с самыми богатыми бизнесменами страны о помощи украинцам в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Об этом УНН сообщил источник в Офисе Президента.

Так, вчера, 16 марта, Владимир Зеленский собрал на встречу украинских олигархов с просьбой включиться в борьбу государства с распространением и последствиями Covid-19. На встрече, в частности, присутствовали Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Александр Яровславський, Юрий Косюк, Андрей Веревский, Виталий Гайдук, Сергей Тигипко, Андрей Ставинцер, Виталий Гайдук и другие крупные украинские бизнесмены. Собеседник УНН передал часть разговора между Зеленским и олигархами.

По словам источника УНН, сначала украинским олигархам было предложено "скинуться" деньгами на закупку медтехники для лечения больных и тест-системы для выявления коронавируса. Правда, бизнесмены такую идею отвергли, выразив недоверие относительно розпридилення средств и не осядут ли они в карманах недобросовестных чиновников.

В частности, первым против прямого выделения средств выступил Игорь Коломойский, его поддержали другие участники встречи.

Тогда же один из украинских бизнесменов предложил, чтобы за каждым из присутствующих на встрече закрепилась одна-две украинские области, которые этот бизнесмен будет курировать от поддержки функционирования регионального штаба по борьбе с вирусом к обеспечению медицинскими изделиями и продуктами питания наиболее социально уязвимых слоев населения в закрепленном регионе.

За кем конкретно какую область закрепили - собеседник УНН не сообщил, но история подтверждается заявлением Рината Ахметова о том, что он после встречи с Зеленским предлагает создать "мозговой центр" для преодоления Украиной экономических вызовов (о таком Ахметов заявил в интервью видаюю lb.ua), а Александр Ярославский возглавил харьковский антикризисный штаб. Остается ждать сообщения от других богатейших украинцев о том, кто из них какой областью будет заниматься. И следить, будут ли заниматься действительно. Очевидно одно - напрямую свои деньги олигархи государственным деятелям не доверили.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский сменил состав Координационного совета по противодействию Covid-19, введя туда министра социальной политики Марину Лазебную.

В то же время, в Украине уже констатировали инфицирование коронавируса семи украинцев.

Украинские Национальные Новости

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