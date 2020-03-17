Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 108835 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 110823 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 109341 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 119869 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 102406 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 106439 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106888 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131713 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130520 просмотра

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Актуальное
Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Ярославский возглавил антикризисный штаб в Харькове

Киев  •  УНН

 • 19758 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH, возглавил антикризисный штаб на Харьковщине.

Решение об этом было принято по итогам вчерашнего совещания в Офисе Президента, на котором представители власти и большого бизнеса обсудили меры борьбы с распространением короновируса в Украине.

В состав харьковского антикризисного штаба вошли мэр Харькова Геннадий Кернес и глава облгосадминистрации Алексей Кучер.

Как сообщалось ранее, Джек Ма, китайский миллиардер самый богатый человек Азии, и Александр Ярославский совместно организуют поставку в Украину тест-систем для диагностики короновируса на 80 млн долларов.

Об этом вчера рассказал в эфире программы “Свобода слова” на ICTV президент Украины Владимир Зеленский. Уже в субботу тест-системы в количестве, достаточном для 1 млн. человек, будут в Украине, их направят в больницы и военным.

Украинские Национальные Новости

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