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Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, очолив антикризовий штаб на Харківщині.

Рішення про це було прийнято за підсумками вчорашньої наради в Офісі Президента, на якому представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням короновіруса в Україні.

До складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес і голова облдержадміністрації Олексій Кучер.

Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновіруса на 80 млн доларів.

Про це вчора розповів в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV президент України Володимир Зеленський. Уже в суботу тест-системи в кількості, достатній для 1 млн. Чоловік, будуть в Україні, їх направлять в лікарні і військовим.

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