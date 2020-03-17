Ярославський очолив антикризовий штаб в Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH, очолив антикризовий штаб на Харківщині.
Рішення про це було прийнято за підсумками вчорашньої наради в Офісі Президента, на якому представники влади та великого бізнесу обговорили заходи боротьби з поширенням короновіруса в Україні.
До складу харківського антикризового штабу увійшли мер Харкова Геннадій Кернес і голова облдержадміністрації Олексій Кучер.
Як повідомлялося раніше, Джек Ма, китайський мільярдер найбагатша людина Азії, і Олександр Ярославський спільно організовують поставку в Україну тест-систем для діагностики короновіруса на 80 млн доларів.
Про це вчора розповів в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV президент України Володимир Зеленський. Уже в суботу тест-системи в кількості, достатній для 1 млн. Чоловік, будуть в Україні, їх направлять в лікарні і військовим.