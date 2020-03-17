Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленсткий змінив склад Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19, додавши туди ще одного міністра. Відповідний указ № 91/2020 від 17 січня міститься на сайті Президента, передає УНН.
"На часткову зміну статті З Указу Президента України від 16 березня 2020 року № 88 "Про Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19" увести до персонального складу Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Лазебну Марину Володимирівну - Міністра соціальної політики України", - йдеться в тексті документу.
Нагадаємо, 16 березня Зеленський постановив утворити Координаційну раду з протидії поширенню COVID-19.