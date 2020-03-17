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Олігархи під час зустрічі з Зеленським "поділили" Україну

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Президент України Володимир Зеленський домовився з найбагатшими бізнесменами країни про допомогу українцям в рамках боротьби з пандемією коронавірусу. Про це УНН повідомило джерело в Офісі Президента.

Так, вчора, 16 березня, Володимир Зеленський зібрав на зустріч українських олігархів з проханням включитися в боротьбу держави з розповсюдженням і наслідками Covid-19. На зустрічі, зокрема, були присутні: Ігор Коломойський, Рінат Ахметов, Олександр Яровславський, Юрій Косюк, Андрій Веревський, Віталій Гайдук, Сергій Тігіпко, Андрій Ставінцер, Віталій Гайдук та інші крупні українські бізнесмени. Співрозмовник УНН передав частину розмови між Зеленським та олігархами.

За словами джерела УНН, спершу українським олігархам було запропоновано “скинутися” грошима на закупівлю медтехніки для лікування хворих і тест-системи для виявлення коронавірусу. Правда, бізнесмени таку ідею відкинули, висловивши недовіру щодо розприділення коштів і що вони не осядуть в кишенях недобросовісних чиновників. 

Зокрема, першим проти прямого виділення коштів виступив Ігор Коломойський, його підтримали інші учасники зустрічі.
Тоді ж один з українських бізнесменів запропонував, щоб за кожним з присутніх на зустрічі закріпилася одна-дві українські області, які цей бізнесмен куруватиме: від підтримки функціонування регіонального штабу з боротьби з вірусом до забезпечення медичними виробами і продуктами харчування найбільш соціально-вразливих верств населення в закріпленому регіоні.

За ким конкретно яку область закріпили — співрозмовник УНН не повідомив, але історія підтверджується заявою Ріната Ахметова про те, що він після зустрічі із Зеленським пропонує створити “мозковий центр” для пододання Україною економічних викликів (про таке Ахметов заявив в інтерв’ю видаюю lb.ua), а Олександр Ярославський очолив харківський антикризовий штаб. Залишається чекати на повідомлення від інших найбагатших українців про те, хто з них якою областю буде опікуватися. І стежити, чи будуть опікуватися справді. Очевидно одне — напряму свої гроші олігархи державним діячам не довірили.

Нагадаємо, сьогодні Володимир Зеленський змінив склад Координаційної ради з протидії Covid-19, ввівши туди міністра соціальної політики Марину Лазебну.

У той же час, в Україні вже констатували інфікування коронавірусом семи українців

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