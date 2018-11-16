Стало известно, почему девушка разбила топором Porsche в центре Киева

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105928 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112089 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 149292 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144048 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136267 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128120 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170855 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118080 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145408 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Стало известно, почему девушка разбила топором Porsche в центре Киева

Стало известно, почему девушка разбила топором Porsche в центре Киева

Киев  •  УНН

 • 24237 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Автомобиль Porsche в центре Киева топором разбили для съемки клипа. Об этом говорится на канале музыкального проекта MDZ в YouTube, передает УНН.

"Стало известно, кто разгромил Porsche в центре Киева! MDZ - NO STRESS", - прокомментировали клип музыканты.

Авторы проекта сообщили, что недавно замеченный "акт вопиющего вандализма", во время которого блондинка в центре столицы разгромила спорткар Porsche 718 стоимостью около 100 тыс. долларов, был "четко спланированной пиар-кампанией".

"С видео свидетелей, которые на самом деле были реальными, был смонтирован клип на новый трек проекта MDZ под названием "NO STRESS", - добавили в проекте.

Как сообщал УНН, в центре Киева на улице Шота Руставели девушка разбила топором и разрисовала белый автомобиль Porsche.

На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, как девушка пишет оскорбительное слово на боковых дверях машины, потом берет топор и наносит удары по корпусу и лобовому стеклу машины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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