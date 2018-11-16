Стало известно, почему девушка разбила топором Porsche в центре Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Автомобиль Porsche в центре Киева топором разбили для съемки клипа. Об этом говорится на канале музыкального проекта MDZ в YouTube, передает УНН.
"Стало известно, кто разгромил Porsche в центре Киева! MDZ - NO STRESS", - прокомментировали клип музыканты.
Авторы проекта сообщили, что недавно замеченный "акт вопиющего вандализма", во время которого блондинка в центре столицы разгромила спорткар Porsche 718 стоимостью около 100 тыс. долларов, был "четко спланированной пиар-кампанией".
"С видео свидетелей, которые на самом деле были реальными, был смонтирован клип на новый трек проекта MDZ под названием "NO STRESS", - добавили в проекте.
Как сообщал УНН, в центре Киева на улице Шота Руставели девушка разбила топором и разрисовала белый автомобиль Porsche.
На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, как девушка пишет оскорбительное слово на боковых дверях машины, потом берет топор и наносит удары по корпусу и лобовому стеклу машины.