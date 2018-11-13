У центрі Києва дівчина побила сокирою Porshe
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. У центрі Києва на вулиці Шота Руставелі дівчина побила сокирою і розмалювала білий автомобіль Porshe. Відповідне відео з'явилося в соцмережах, передає УНН.
На відео видно, як дівчина пише образливе слово на бокових дверях машини, потім бере сокиру і завдає ударів по корпусу і лобовому склу машини.
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У поліції УНН повідомили, що за таким інцидентомзвернень не було, і патрульна поліція на місце події не виїжджала.
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