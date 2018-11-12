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С улиц Львова начали эвакуировать брошенные автомобили

С улиц Львова начали эвакуировать брошенные автомобили

Киев  •  УНН

 • 11651 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Во Львове начали усиленно эвакуировать давно заброшенные автомобили, припаркованные на улице. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета, передает УНН.

Так, на сегодня есть 67 адресов, где долгое время размещены заброшенные авто.

"В городе обнаружили почти 70 адресов, где размещены заброшенные автомобили. Владельцев машин просят их забрать, ведь все эти машины, которые мешают движению пешеходов или транспорта, работе санитарно-очистительной техники, нарушают правила благоустройства, будут эвакуированы на штрафплощадку", - сообщил заместитель городского главыы Львова по вопросам ЖКХ Сергей Бабак.

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По его словам, машины будут возвращать владельцам после уплаты штрафов. Или же такие машины будут утилизировать как бесхозяйственное имущество.

Так, в случае обращения владельца после эвакуации в управление безопасности города его будут ждать штраф за административные правонарушения - 255 грн, штраф за услуги эвакуатора - 720 грн и штраф за пребывание на штрафплощадке - 144 грн в сутки в течение первой недели, после - по 24 грн за сутки.

На специализированной площадке машины будут находиться ориентировочно до года, а уже потом будут решать вопрос о дальнейших действиях, отметил начальник управления безопасности города Юрий Диль.

"Согласно заявлениям администраций, таких автомобилей почти 70, а согласно с обращениями граждан, поступающими к нам в управление безопасности города - около 400", - сообщил Диль.

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Напомним, с 27 сентября в Украине вступают в силу новые правила парковки автомобилей. Так, за нарушения, зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи, на лобовом стекле транспортного средства должны оставить соответствующее сообщение о решении о привлечении к административной ответственности.

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