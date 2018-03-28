Нові правила паркування: в Україні дозволили фотофіксацію порушень та евакуацію авто

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон, яким поліції дозволяється фото-відефіксація порушень парковки автомобіля. Відповідний Закон опубліковано на офіційному сайті глави держави, передає УНН.

“Президент підписав Закон „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів“, прийнятий Верховною Радою України 21 грудня 2017 року”, — йдеться у повідомленні.

Закон передбачає створення законодавчого механізму невідворотності відповідальності за порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів шляхом запровадження фото-, відеофіксації правопорушень. Також передбачено поширення механізму притягнення до адміністративної відповідальності особи, за якою зареєстрований транспортний засіб, за окремі порушення правил дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, за випадки порушення правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів, зокрема, несплату вартості послуг з паркування або паркування на місцях для інвалідів особами, що не мають такого права.

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Також Закон встановлює обов’язкове залишення копії постанови або повідомлення про рішення про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу.

Водночас повноваження розгляду справ про адміністративні правопорушення та здійснення тимчасового затримання транспортного засобу, згідно документу, мають інспектори з паркування.

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Крім того, удосконалено розміри штрафних санкцій за порушення правил паркування, а також передбачено надання 50% знижки в оплаті штрафів за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, у разі сплати штрафу протягом 10 банківських днів тощо.

Закон набирає чинності через 180 днів з дня його опублікування.

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