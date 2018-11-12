З вулиць Львова почали евакуйовувати покинуті автівки
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Львові почали посилено евакуйовувати давно покинуті автомобілі, які припарковані на вулиці. Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради, передає УНН.
Так, станом на сьогодні є 67 адрес, де тривалий час розміщені покинуті авто.
"В місті виявили майже 70 адрес, де розміщені закинуті автомобілі. Власників машин просять їх забрати, адже всі ці машини, які заважають руху пішоходів чи транспорту, роботі санітарно-очисної техніки, чи порушують правила благоустрою, будуть евакуйовані на арештмайданчик", — повідомив заступник міського голови Львова з питань ЖКГ Сергій Бабак.
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За його словами, автівки повертатимуть власникам після сплати штрафів. Або ж такі машини утилізовуватимуть як безгосподарне майно.
Так, у разі звернення власника після евакуації до управління безпеки міста на нього чекатимуть штраф за адмінправопорушення — 255 грн, штраф за послуги евакуатора — 720 грн і штраф за перебування на штрафмайданчику — 144 грн за добу впродовж першого тижня, після — по 24 грн за добу.
На спеціалізованому майданчику автівки перебуватимуть орієнтовно до року, а вже потім будуть вирішувати питання щодо подальших дій, зазначив начальник управління безпеки міста Юрій Діль.
"Згідно із заявами адміністрацій, таких автомобілів є майже 70, а згідно зі зверненнями громадян, які надходять до нас в управління безпеки міста, — близько 400", — повідомив Діль.
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Нагадаємо, з 27 вересня в Україні набувають чинності нові правила паркування автомобілів. Так, за порушення, зафіксовані в режимі фотозйомки/відеозапису, на лобовому склі транспортного засобу повинні залишити відповідне повідомлення про рішення про притягнення до адмінвідповідальності.