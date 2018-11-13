В центре Киева девушка побила топором Porshe
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В центре Киева на улице Шота Руставели девушка побила топором и разрисовала белый автомобиль Porshe. Соответствующие видео появилось в соцсетях, передает УНН.
На видео видно, как девушка пишет оскорбительное слово на боковых дверях машины, затем берет топор и наносит удары по корпусу и лобовому стеклу машины.
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В полиции УНН сообщили, что по такому инциденту обращений не было, и патрульная полиция на место происшествия не выезжала.
Напомним, таможенники изъяли Lamborghini и другие элитные авто из-за схем на границе.