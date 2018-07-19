Таможенники изъяли Lamborghini и другие элитные авто из-за схем на границе

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Государственная фискальная служба обнародовала ТОП-5 попыток ввоза в Украину элитных автомобилей со значительно заниженной стоимости, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГФС на Facebook.

По данным пресс-службы, в частности, работники Волынской таможни установили незаконный ввоз украинцем автомобиля марки Lamborghini Huracan Coupe, 2017 года изготовления, с заявленной фактурной стоимостью 71 200 евро. Но украинской таможне удалось узнать от немецких коллег, что стоимость этого автомобиля составляла 193 тыс. евро. Поэтому таможенники составили протокол о нарушении таможенных правил. При этом сумма недоборов таможенных платежей составила около 2,3 млн грн.

Еще один гражданин пытался ввезти в Украину Mercedes-Benz модель V-klasse, 2017 года изготовления, якобы стоимостью 12 тыс. евро, хотя немецкая сторона сообщила о том, что его настоящая стоимость 48,5 тыс. евро. Соответственно, недобор таможенных платежей составил 0,5 млн грн.

Также была попытка ввоза Mercedes-Benz модель V-klasse, 2016 года изготовления стоимостью 23,9 тыс. евро, хотя он на самом деле стоит 48,5 тыс. евро. Снова непоступлений - 0,5 млн грн.

На Львовской таможне ГФС занижение стоимости было выявлено при проведении таможенного оформления автомобиля марки Mercedes-Benz модель G 350 D, 2018 года изготовления якобы стоимостью 49 тыс. евро. Но немецкие таможенники сообщили, что цена авто составляет 84,5 тыс. евро.

"По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных по ст.483 ТКУ. Транспортное средство изъято и передано на ответственное хранение. Сумма недоборам таможенных платежей составляет примерно 0,9 млн грн", - уточнили в ведомстве.

Закарпатские таможенники аналогичное нарушение выявили при проведении таможенного оформления автомобиля марки BMW модель 730 DXDrive стоимостью 31,5 тыс. евро.

Однако, как выяснилось, реальная стоимость этого автомобиля составляла 47,6 тыс. евро. Сумма недоборам таможенных платежей составляет примерно составляет 0,5 млн грн.

В ГФС добавили, что только по пяти указанным фактам занижения таможенной стоимости ввозимых гражданами транспортных средств сумма недоборам таможенных платежей составляет примерно 5 млн грн, все транспортные средства изъяты.

Как сообщал УНН, таможенники изъяли у россиянина электроскутер Swarovski стоимостью 760 тыс. грн.

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