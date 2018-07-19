Митники вилучили Lamborghini та інші елітні авто через схеми на кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Державна фіскальна служба оприлюднила ТОП-5 спроб увезення в Україну елітних автомобілів із значно заниженою вартістю, передає УНН з посилання на повідомлення прес-служби ДФС на Facebook.
За даними прес-служби, зокрема, працівники Волинської митниці встановили незаконне ввезення українцем автомобіля марки Lamborghini Huracan Coupe, 2017 року виготовлення, із заявленою фактурною вартістю 71 200 євро. Але українській митниці вдалося дізнатися від німецьких колег, що вартість цього автомобіля становила 193 тис. євро. Через це митники склали протокол про порушення митних правил. При цьому, сума недоборів митних платежів становила близько 2,3 млн грн.
Ще один громадянин намагався ввезти в Україну Mercedes-Benz модель V-klasse, 2017 року виготовлення, нібито вартістю 12 тис. євро, хоча німецька сторона повідомила про те, що його справжня вартість 48,5 тис. євро. Відповідно, недобір митних платежів становив 0,5 млн грн.
Також була спроба ввезення Mercedes-Benz модель V-klasse, 2016 року виготовлення вартістю 23,9 тис. євро, хоча він насправді коштує 48,5 тис. євро. Знову ненадходження — 0,5 млн грн.
На Львівській митниці ДФС заниження вартості було виявлено під час проведення митного оформлення автомобіля марки Mercedes-Benz модель G 350 D, 2018 року виготовлення нібито вартістю 49 тис. євро. Але німецькі митники повідомили, що ціна авто становить 84,5 тис. євро.
“За вказаним фактом складено протокол про ПМП за ст.483 МКУ. Транспортний засіб вилучено та передано на відповідальне зберігання. Сума недоборів митних платежів становить приблизно 0,9 млн грн”, — уточнили у відомстві.
Закарпатськими митниками аналогічне порушення виявлено під час проведення митного оформлення автомобіля марки BMW модель 730 DXDrive вартістю 31,5 тис. євро.
Однак, як з’ясувалося, реальна вартість цієї автівки складала 47,6 тис. євро. Сума недоборів митних платежів становить приблизно становить 0,5 млн грн.
У ДФС додали, що лише за п’ятьма вказаними фактами заниження митної вартості ввезених громадянами транспортних засобів сума недоборів митних платежів становить приблизно 5 млн грн, усі транспортні засоби вилучені.
Як повідомляв УНН, митники вилучили у росіянина електроскутер Swarovski вартістю 760 тис. грн.