Митники вилучили у росіянина електроскутер Swarovski вартістю 760 тис. грн
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянина Росії електроскутер Swarovski вартістю 760 тис. грн через спробу провести його без належного оформлення, передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.
“На митному посту Ягодин припинено спробу громадянина Росії скористатись пільгами „зеленого коридору“ під час переміщення електроскутера Swarovski”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема зазначається, що мешканець Москви в’їжджав до України з Польщі і обрав смугу руху “зелений коридор” як спрощену форму митного контролю. Митний Кодекс передбачає, що товари, які перевозяться цією смугою, не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони чи обмеження.
Проте у багажнику автівки митники виявили електроскутер вагою 100 кг та вартістю 22 тисячі фунтів стерлінгів (понад 760 тисяч гривень за курсом НБУ), а такий товар підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.
Росіянину загрожує штраф у розмірі 100% вартості предмету порушення та його конфіскація.
Електроскутер тимчасово вилучили на склад митниці до рішення суду про притягнення іноземця до відповідальності.
Нагадаємо, у пункті пропуску “Рава — Руська” митники викрили громадянку України, яка намагалася вивезти до Польщі велику партію бурштину.