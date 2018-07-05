Митники вилучили у росіянина електроскутер Swarovski вартістю 760 тис. грн

ukru
Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 52718 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 107985 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 102049 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 129670 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 105806 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 120568 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 161002 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 190127 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 295438 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 167321 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
1 м/с
85 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

Півтора року роботи - сім договорів: голова антикорупційного комітету Радіна розкритикувала ефективність Думи в АРМА

25 березня, 17:10 • 31965 перегляди
США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

США запропонували Україні нову велику угоду щодо копалин – Зеленський

25 березня, 17:16 • 32512 перегляди
Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

Коли запрацює режим тиші в Чорному морі та припинення ударів по енергетиці? Зеленський відповів

25 березня, 17:34 • 40432 перегляди
Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

Зеленський озвучив очікування від саміту "Коаліції охочих", який відбудеться в Парижі

25 березня, 18:00 • 31303 перегляди
Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

Співпадає з меседжами кремля: Президент відреагував на слова Віткоффа щодо "референдумів" на окупованих територіях

25 березня, 18:07 • 30914 перегляди
Публікації
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 129672 перегляди
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 164967 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 295439 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 225514 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 251776 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 31076 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

25 березня, 10:34 • 52157 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

25 березня, 10:19 • 56894 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

25 березня, 08:19 • 55155 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

25 березня, 07:13 • 69360 перегляди
Актуальне
Митники вилучили у росіянина електроскутер Swarovski вартістю 760 тис. грн

Митники вилучили у росіянина електроскутер Swarovski вартістю 760 тис. грн

Київ • УНН

 • 10102 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Волинські митники на посту Ягодин вилучили у громадянина Росії електроскутер Swarovski вартістю 760 тис. грн через спробу провести його без належного оформлення, передає УНН з посиланням на повідомлення ДФС.

“На митному посту Ягодин припинено спробу громадянина Росії скористатись пільгами „зеленого коридору“ під час переміщення електроскутера Swarovski”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема зазначається, що мешканець Москви в’їжджав до України з Польщі і обрав смугу руху “зелений коридор” як спрощену форму митного контролю. Митний Кодекс передбачає, що товари, які перевозяться цією смугою, не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами та не підпадають під встановлені законодавством заборони чи обмеження.

Проте у багажнику автівки митники виявили електроскутер вагою 100 кг та вартістю 22 тисячі фунтів стерлінгів (понад 760 тисяч гривень за курсом НБУ), а такий товар підлягає обов’язковому письмовому декларуванню.

Росіянину загрожує штраф у розмірі 100% вартості предмету порушення та його конфіскація.

Електроскутер тимчасово вилучили на склад митниці до рішення суду про притягнення іноземця до відповідальності.

Нагадаємо, у пункті пропуску “Рава — Руська” митники викрили громадянку України, яка намагалася вивезти до Польщі велику партію бурштину.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.69
Bitcoin
$87,410.00
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.56
Золото
$3,056.92
Ethereum
$2,048.56