Таможенники изъяли у россиянина электроскутер Swarovski стоимостью 760 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Волынские таможенники на посту Ягодин изъяли у гражданина России электроскутер Swarovski стоимостью 760 тыс. грн за попытку провести его без надлежащего оформления, передает УНН со ссылкой на сообщение ГФС.
“На таможенном посту Ягодин пресечена попытка гражданина России воспользоваться льготами „зеленого коридора“ при перемещении электроскутера Swarovski”, — говорится в сообщении.
В частности отмечается, что житель Москвы въезжал в Украину из Польши и выбрал полосу движения “зеленый коридор” как упрощенную форму таможенного контроля. Таможенный Кодекс предусматривает, что товары, которые перевозятся этой полосой, не подлежат письменному декларированию, налогообложению таможенными платежами и не подпадают под установленные законодательством запреты или ограничения.
Однако в багажнике машины таможенники обнаружили электроскутер весом 100 кг и стоимостью 22 тысячи фунтов стерлингов (более 760 тысяч гривен по курсу НБУ), а такой товар подлежит обязательному письменному декларированию.
Россиянину грозит штраф в размере 100% стоимости предмета нарушения и его конфискация.
Электроскутер временно изъяли на склад таможни до решения суда о привлечении иностранца к ответственности.
Напомним, в пункте пропуска “Рава — Русская” таможенники разоблачили гражданку Украины, которая пыталась вывезти в Польшу крупную партию янтаря.