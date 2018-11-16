Стало відомо, чому дівчина розбила сокирою Porsche в центрі Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Автомобіль Porsche в центрі Києва сокирою розбили для зйомки кліпу. Про це йдеться на каналі музичного проекту MDZ в YouTube, передає УНН.
“Стало відомо, хто розгромив Porsche в центрі Києва! MDZ — NO STRESS”, — прокоментували кліп музиканти.
Автори проекту повідомили, що нещодавно помічений “акт кричущого вандалізму”, під час якого білявка в центрі столиці розгромила спорткар Porsche 718 вартістю близько 100 тис. доларів, був “чітко спланованою піар-кампанією”.
“Із відео свідків, які насправді були реальними, був змонтований кліп на новий трек проекту MDZ під назвою “NO STRESS”, — додали в проекті.
Як повідомляв УНН, у центрі Києва на вулиці Шота Руставелі дівчина побила сокирою і розмалювала білий автомобіль Porsche.
На відео, яке опублікували у соцмережах видно, як дівчина пише образливе слово на бокових дверях машини, потім бере сокиру і завдає ударів по корпусу і лобовому склу машини.