Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Об этом сообщает The Sunday Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что политики обсудили войну в Украине на фоне сообщений о возможности размещения венесуэльского оружия и другой военной техники России.

По данным источника, Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете. В общем британский политик пробыл в Венесуэле менее 24 лет.

После референдума Мадуро объявил богатый ресурсами район Эссекибо 24 штатом Венесуэлы и уже начал выдавать свои лицензии на добычу нефти