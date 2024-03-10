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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

Стало известно о тайной встрече Бориса Джонсона с президентом Венесуэлы

Киев  •  УНН

10 марта 2024, 01:02  •  3559 просмотра

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Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе, чтобы обсудить войну в Украине.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел тайную встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе. Об этом сообщает The Sunday Times, передает УНН.

Детали

Отмечается, что политики обсудили войну в Украине на фоне сообщений о возможности размещения венесуэльского оружия и другой военной техники России.

По данным источника, Джонсон прибыл в Каракас из Доминиканской Республики, где проводил отпуск с семьей, на частном самолете. В общем британский политик пробыл в Венесуэле менее 24 лет.

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