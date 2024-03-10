Стало відомо про таємну зустріч Бориса Джонсона з президентом Венесуели
Київ • УНН
Борис Джонсон провів таємну зустріч з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро в Каракасі, щоб обговорити війну в Україні.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів таємну зустріч із президентом Венесуелі Ніколасом Мадуро в Каракасі. Про це повідомляє The Sunday Times, передає УНН.
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Наголошується, що політики обговорили війну в Україні на тлі повідомлень про можливість розміщення венесуельської зброї та іншої військової техніки Росії.
За даними джерела, Джонсон прибув до Каракасу з Домініканської Республіки, де провів відпустку з сім'єю, на приватному літаку. Загалом британська політика пробув у Венесуелі менше як 24 роки.
Після референдуму Мадуро оголосив багатий ресурсами район Ессекібо 24 штатом Венесуели і вже почав видавати свої ліцензії на видобуток нафти06.12.23, 11:59 • 26663 перегляди