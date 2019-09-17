Стала известна возможная причина выговоров, объявленных замам Богдана
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Причиной привлечения к дисциплинарной ответственности двух замов руководителя Офиса Президента Украины, вероятнее всего, стало появление Геннадия Корбана возле Главы государства во время визита Владимира Зеленского в Днепр, сообщат УНН со ссылкой на проинформированный источник.
Бывший заместитель главы Днепропетровской областной государственной администрации времен Игоря Коломойского Геннадий Корбан не должен был участвовать в мероприятиях, запланированных в рамках последнего рабочего визита Президента в Днепр. Тем не менее Корбан неожиданно для многих, провёл для Зеленского экскурсию по территории недавно открытого сквера вдоль Набережной Победы.
Напомним, что сегодня, 17 сентября, указом Президента вынесен выговор Трофимову Сергею Владимировичу - первому заместителю Руководителя Офиса Президента Украины; Тимошенко Кириллу Владленовичу - заместителю Руководителя Офиса Президента Украины. В официальном документе говорится, что они не справились со своими обязанностями во время визита главы государства в Днепр.
Сам Тимошенко сообщил, что речь идёт об организационных моментах.
УНН направил запрос в Офис Президента для уточнения информации о том, что же стало причиной выговора.