Тимошенко сообщил, за что получил выговор от Президента

"Это были организационные моменты во время поездки в Днепропетровскую область", - отметил Тимошенко.

При этом он отметил, что подробности о причинах вынесения выговора не относятся к публичной информации, и отказался их озвучивать.

Напомним, согласно приказу Президента, двух заместителей руководителя Офиса Президента Украины привлекли к дисциплинарной ответственности.