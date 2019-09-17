Тимошенко сообщил, за что получил выговор от Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Дисциплинарная ответственность, к которой привлечены двое представителей Офиса Президента, связана с организацией рабочей поездки в Днепропетровскую область. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко журналистам в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Это были организационные моменты во время поездки в Днепропетровскую область", - отметил Тимошенко.
При этом он отметил, что подробности о причинах вынесения выговора не относятся к публичной информации, и отказался их озвучивать.
Напомним, согласно приказу Президента, двух заместителей руководителя Офиса Президента Украины привлекли к дисциплинарной ответственности.