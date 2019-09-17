Тимошенко повідомив, за що отримав догану від Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Дисциплінарна відповідальність, до якої притягнуто двох представників Офісу Президента, пов’язана із організацією робочої поїздки до Дніпропетровської області. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.
"Це були організаційні моменти під час поїздки до Дніпропетровської області", - зазначив Тимошенко.
При цьому він зазначив, що подробиці щодо причин винесення догани не належать до публічної інформації, і відмовився їх озвучувати.
Нагадаємо, згідно з наказом Президента, двох заступників керівника Офісу Президента України притягнуто до дисциплінарної відповідальності.