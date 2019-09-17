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Тимошенко повідомив, за що отримав догану від Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 вересня. УНН. Дисциплінарна відповідальність, до якої притягнуто двох представників Офісу Президента, пов’язана із організацією робочої поїздки до Дніпропетровської області. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко журналістам в Києві, передає кореспондент УНН.

"Це були організаційні моменти під час поїздки до Дніпропетровської області", - зазначив Тимошенко.

При цьому він зазначив, що подробиці щодо причин винесення догани не належать до публічної інформації, і відмовився їх озвучувати.

Нагадаємо, згідно з наказом Президента, двох заступників керівника Офісу Президента України притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Українські Національні Новини

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