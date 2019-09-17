Стала відома можлива причина доган, оголошених заступникам Богдана
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Причиною притягнення до дисциплінарної відповідальності двох заступників керівника Офісу Президента України, найімовірніше, стала поява Геннадія Корбана біля Глави держави під час візиту Володимира Зеленського в Дніпро, повідомлять УНН з посиланням на поінформоване джерело.
Колишній заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації часів Ігоря Коломойського Геннадій Корбан не повинен був брати участь в заходах, запланованих у рамках останнього робочого візиту Президента в Дніпро. Проте Корбан несподівано для багатьох, провів для Зеленського екскурсію по території недавно відкритого скверу вздовж Набережної Перемоги.
Нагадаємо, що сьогодні, 17 вересня, указом Президента винесено догану Трофимову Сергію Володимировичу - першому заступникові Керівника Офісу Президента України; Тимошенку Кирилу Владленовичу - заступникові Керівника Офісу Президента України. В офіційному документі говориться, що вони не впоралися зі своїми обов'язками під час візиту глави держави в Дніпро.
Сам Тимошенко повідомив, що мова йде про організаційні моменти.
УНН направив запит до Офісу Президента для уточнення інформації про те, що ж стало причиною догани.