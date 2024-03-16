Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
  •  121289 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  139048 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  140752 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  139005 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  113333 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  127352 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  120509 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

Эксклюзив
Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  128942 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
13 марта 2024, 13:24  •  141575 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128519 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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15 марта 2024, 12:36  •  164604 просмотра
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Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus

Германия неохотно поставляет Украине ракеты дальнего радиуса действия "Таурус" из-за опасений, что это может поставить под угрозу ее обороноспособность, поскольку эти ракеты требуют засекреченной системы наведения, которой владеют только немецкие военные.

Война •   •  23492 просмотра
Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus

Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи

Макрон заявил, что Украина должна иметь четкий график предоставления военной помощи, а Франция должна предоставить дополнительные гарантии, поскольку Европа должна готовиться к потенциальной войне, чтобы достичь мира, если Россия добьется успеха в Украине.

Война •   •  21912 просмотра
Макрон: Украина должна иметь четкий календарь военной помощи

Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф

Менее 30% населения на временно оккупированных территориях готовы проголосовать на так называемых выборах президента России, причем самый низкий показатель в Херсонской области, а самый высокий - в Донецкой, согласно статистике Национальной гвардии России.

Война •   •  24476 просмотра
Буданов рассказал, сколько жителей на ВОТ готовы голосовать на так называемых выборах рф

Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ответит на призыв Путина и выслушает его предложения, одновременно поддерживая обороноспособность Украины и способствуя деэскалации для достижения устойчивого мира.

Война •   •  22997 просмотра
Макрон заявил, что ответит на звонок Путина

Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию

Президент Зеленский обсудил оперативную обстановку, возможности и угрозы с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины, похвалив воинов, которые интенсивно воюют на разных участках фронта и уничтожают оккупанта.

Война •   •  22903 просмотра
Имеющиеся наши возможности, имеющиеся угрозы: Зеленский обсудил с Сырским оперативную ситуацию

Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате

Мужчина по имени Андре Гордон застрелил трех человек в Пенсильвании, в том числе мать своих детей, а затем захватил заложников в доме в Трентоне, штат Нью-Джерси, вероятно, вооруженный штурмовой винтовкой.

Криминал и ЧП •   •  21393 просмотра
Мужчина застрелил трех человек в Пенсильвании, а затем захватил заложников в другом штате

В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет

Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что сейчас вопрос о введении войск других стран в Украину не обсуждается, но он может быть рассмотрен в случае эскалации агрессии со стороны России и коллективного решения стран-членов НАТО о введении войск.

Война •   •  22710 просмотра
В ОП заявили, что сейчас о размещении войск других стран в Украине речь не идет

Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

Церемония жеребьевки олимпийских футбольных турниров 2024 года, в которых сборная Украины является участником мужских соревнований, состоится 20 марта в 21:00 по киевскому времени в парижском Сен-Дени.

спорт •   •  20247 просмотра
Олимпиада-2024: сборная Украины попала в четвертую корзину и ожидает жеребьевки

Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

По словам президента Зеленского, Украина теперь имеет возможность наносить удары на большие расстояния с помощью собственных беспилотников, что позволяет ей целенаправленно атаковать уязвимые места в российской системе ведения боевых действий.

Война •   •  23213 просмотра
Украина теперь всегда будет иметь свою собственную ударную силу в небе - Зеленский

россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов

По словам начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, россия развернула все имеющиеся ресурсы на линии фронта в Украине, включая подразделения с Дальнего Востока и ограниченные резервы, что привело к огромным потерям.

Война •   •  21638 просмотра
россияне имеют определенный запас ресурсов, однако он весьма ограничен - Буданов