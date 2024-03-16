Стала известна истинная причина, по которой Германия не передает Украине ракеты Taurus

Основная причина, по которой канцлер Германии Олаф Шольц не хочет поставлять дальнобойные ракеты Taurus Украине, может быть связана с особенностями этих ракет, а именно - с наведением целей. Об этом говорится в публикации портала t-online, передает УНН.

Детали

В частности генеральный инспектор Бундесвера Карстен Броер во время своего выступления заявил, что для эффективного использования этой ракеты необходимо огромное количество данных и специальная компьютерная система, которая есть только у Бундесвера.

В случае, если бы Германия передала Украине Taurus, то сама бы уже не имела доступа к этим системам и существенно подорвала бы свою обороноспособность, пишет t-online со ссылкой на участников заседания.

Der Spiegel: МИД Германии пытается убедить Шольца передать Украине ракеты Taurus

Детали этой системы засекречены, поэтому собеседники издания не смогли даже оценить, сколько Берлину понадобилось бы времени на ее восстановление.

В то же время, есть возможность предоставить Киеву эти ракеты в "урезанной" форме, без системы наведения. В таком случае Taurus служил бы дополнением к менее мощным британским крылатым ракетам Storm Shadow.

После выступления Броера в зале воцарилась тишина. Даже у тех, кто обычно выдвигает громкие требования, больше не было вопросов сказал источник t-online.

Другой участник встречи заявил изданию, что выступление генинспектора Бундесвера заставило его пересмотреть позицию относительно предоставления Украине крылатых ракет.