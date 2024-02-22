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Стадион, так стадион: на что соратники Гройсмана отдали "своей" общественной организации полмиллиона гривен из бюджета громады

Стадион, так стадион: на что соратники Гройсмана отдали "своей" общественной организации полмиллиона гривен из бюджета громады

Киев  •  УНН

22 февраля 2024, 13:00  •  7026 просмотра

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Общественная организация, близкая к партии бывшего премьер-министра Гройсмана, получила более полумиллиона гривен из городского бюджета Винницы на проведение соревнований по футзалу, несмотря на недавние скандалы, связанные с нецелевым использованием средств общины.

В Виннице, которую контролирует партия экс-премьера "Украинская стратегия Гройсмана", приближенная к власти общественная организация могла получить из бюджета города более чем полмиллиона гривен на освещение соревнований по футзалу. Об этом пишет УНН со ссылкой на местное издание "20 минут".

Основанием говорить об этом является тот факт, что тендер на освещение соревнований общественной организацией "Ассоциация футзала Винницкой городской территориальной общины" объявлен на площадке Prozorro.

Согласно действующему законодательству, осуществлять закупки на Prozorro могут только общественные организации, созданные органами государственной власти и местного самоуправления, или являются получателями бюджетных средств.

Как отмечает издание, в период с начала апреля по конец июля этого года в Виннице будут проводить детские турниры по футзалу. И каждый игровой день, по намерению заказчика услуги, должен быть освещенным: видео, фото, текст, графическое описание. Весь этот материал надо будет разместить в соцсетях общественной организации.

Интересно, что по условиям тендера в материалах о соревнованиях обязательно должны быть комментарии винницких чиновников - еще одна попытка пиара за средства винничан.

Сумма тендера составляет 580 тысяч гривен.

"Ассоциация футзала Винницкой МТГ" была создана в октябре 2022 года, а уже в ноябре Винницкий городской совет заключил с ней договор о сотрудничестве.

В 2023 году эта общественная организация получила из бюджета Винницы 1,5 миллиона гривен. Ее первым руководителем был Игорь Откидач. В августе 2023 года он стал заместителем мэра Винницы соратника Владимира Гройсмана, Сергея Моргунова.

Дополнительно

Жители Винницы ранее зарегистрировали петицию, в которой требуют направить на поддержку ВСУ сотни миллионов гривен, которые в бюджете города на 2024 год запланировано направить на благоустройство, ремонты и подобные вещи.

В петиции отмечается, что за эти средства можно приобрести, как минимум, десятки тысяч дронов. А в прошлом году в городе возникало немало скандалов из-за нерационального использования средств общины.

По подсчетам Forbes Украина, в течение девяти месяцев прошлого года из городского бюджета Винницы на поддержку Сил обороны Украины было направлено 148 миллионов гривен.

В то же время на благоустройство Винницы, мэром которой является соратник Гройсмана Сергей Моргунов, потратили почти 830 миллионов гривен.

В Виннице манипулируют цифрами бюджетной помощи для украинской армии - СМИ15 февраля 2024, 11:27 • 25253 просмотра

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Стадион, так стадион: на что соратники Гройсмана отдали "своей" общественной организации полмиллиона гривен из бюджета громады

Общественная организация, близкая к партии бывшего премьер-министра Гройсмана, получила более полумиллиона гривен из городского бюджета Винницы на проведение соревнований по футзалу, несмотря на недавние скандалы, связанные с нецелевым использованием средств общины.

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