Стадіон, так стадіон: на що соратники Гройсмана віддали "своїй" громадській організації пів мільйона гривень з бюджету громади

У Вінниці, яку контролює партія експрем’єра "Українська стратегія Гройсмана", наближена до влади громадська організація могла отримати з бюджету міста більш ніж пів мільйона гривень на висвітлення змагань з футзалу. Про це пише УНН з посиланням на місцеве видання "20 хвилин".

Підставою говорити про це є той факт, що тендер на висвітлення змагань громадською організацією "Асоціація футзалу Вінницької міської територіальної громади" оголошений на майданчику Prozorro.

Згідно чинного законодавства, здійснювати закупівлі на Prozorro можуть лише громадські організації, які створені органами державної влади та місцевого самоврядування, або є отримувачами бюджетних коштів.

Як зазначає видання, у період з початку квітня по кінець липня цього року у Вінниці будуть проводити дитячі турніри з футзалу. І кожен ігровий день, за наміром замовника послуги, має бути висвітленим: відео, фото, текст, графічний опис. Увесь цей матеріал треба буде розмістити в соцмережах громадської організації.

Цікаво, що за умовами тендеру в матеріалах про змагання обов’язково мають бути коментарі вінницьких посадовців – ще одна спроба піару за кошти вінничан.

Сума тендеру становить 580 тисяч гривень.

"Асоціація футзалу Вінницької МТГ" була створена у жовтні 2022 року, а вже у листопаді Вінницька міська рада уклала з нею договір про співпрацю.

У 2023 році ця громадська організація отримала з бюджету Вінниці 1,5 мільйони гривень. Її першим керівником був Ігор Откидач. У серпні 2023 року він став заступником мера Вінниці соратника Володимира Гройсмана, Сергія Моргунова.

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Жителі Вінниці раніше зареєстрували петицію, у якій вимагають спрямувати на підтримку ЗСУ сотні мільйонів гривень, які у бюджеті міста на 2024 рік заплановано спрямувати на благоустрій, ремонти та подібні речі.

У петиції зазначається, що за ці кошти можна придбати, як мінімум, десятки тисяч дронів. А минулого року у місті виникало чимало скандалів через нераціональне використання коштів громади.

За підрахунками Forbes Україна, протягом дев’яти місяців минулого року з міського бюджету Вінниці на підтримку Сил оборони України було спрямовано 148 мільйонів гривень.

У той же час на благоустрій Вінниці, мером якої є соратник Гройсмана Сергій Моргунов, витратили майже 830 мільйонів гривень.

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