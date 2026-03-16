ССО за три дня уничтожили военные объекты врага в оккупированном Крыму и на Запорожье

Подразделения Middle-strike Сил специальных операций ВСУ за три дня провели серию поражений военных объектов противника на оккупированных территориях Крыма и Запорожской области, передает УНН со ссылкой на сообщение Сил спецопераций.

Успешно поражены склад МТО на аэродроме "Херсонес", генератор и коммутационная станция радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки в оккупированном Севастополе - говорится в сообщении.

Кроме того, на оккупированной территории Запорожской области поражена вражеская база ремонта поврежденной бронированной техники в Акимовке, в Андреевке ударили по базе технического обслуживания и складу материально-технического обеспечения, вооружения и военной техники, а в Берестовом нанесли удары по логистическому центру противника.

Middle-strike удары средней дальности проводятся вглубь оккупированной врагом территории Украины до нескольких сотен километров. Этой серии поражений подразделениям Middle-stike ССО способствовало Движение сопротивления, чьи подпольщики следят за вражескими объектами на временно оккупированных территориях Украины - говорится в сообщении.

В Силах спецопераций добавили, что поражение вражеских аэродромов, арсеналов, средств РЭБ и РЭР подрывает возможности противника. ССО продолжают асимметричные действия для стратегического истощения врага в ведении войны против Украины.

