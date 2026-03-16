ССО за три дні знищили військові об’єкти ворога в окупованому Криму та на Запоріжжі

Підрозділи Middle-strike Сил спеціальних операцій ЗСУ за три дні провели серію уражень військових об’єктів противника на окупованих територіях Криму та Запорізької області, передає УНН із посиланням на повідомлення Сил спецоперацій.

Успішно уражено склад МТЗ на аеродромі "Херсонес", генератор та комутаційну станцію радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки в окупованому Севастополі - йдеться у повідомленні.

Крім того, на окупованій території Запорізької області уражено ворожу базу ремонту пошкодженої броньованої техніки в Якимівці, в Андріївці вдарили по базі технічного обслуговування та складу матеріально-технічного забезпечення, озброєння й військової техніки, а в Берестовому завдали ударів по логістичному центру противника.

Middle-strike удари середньої дальності проводяться вглиб окупованої ворогом території України до кількох сотень кілометрів. Цій серії уражень підрозділам Middle-stike ССО сприяв Рух опору, чиї підпільники слідкують за ворожими об’єктами на тимчасово окупованих територіях України - йдеться у повідомленні.

У Силах спецоперацій додали, що ураження ворожих аеродромів, арсеналів, засобів РЕБ та РЕР підриває спроможності противника. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України.

