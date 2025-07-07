ССО провели молниеносный налет на позицию врага у границы с рф: детали
Киев • УНН
Группа операторов Сил специальных операций провела налет на позицию противника вблизи границы с рф. Результатом стало уничтожение живой силы врага, получение трофеев и боевого опыта.
Группа операторов одного из подразделений Сил специальных операций провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с рф. Результат — уничтожение живой силы противника, передает УНН со ссылкой на ССО.
... группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с рф. Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели
Как сообщили в ССО, результат — уничтожение живой силы противника, трофеи и бесценный боевой опыт.
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Кроме того, в Силах спецопераций заверили, что граница, дождь и скопление противника — не помеха, а привычные рабочие условия.
Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары
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