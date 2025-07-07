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ССО провели молниеносный налет на позицию врага у границы с рф: детали

Киев • УНН

 • 229 просмотра

Группа операторов Сил специальных операций провела налет на позицию противника вблизи границы с рф. Результатом стало уничтожение живой силы врага, получение трофеев и боевого опыта.

ССО провели молниеносный налет на позицию врага у границы с рф: детали

Группа операторов одного из подразделений Сил специальных операций провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с рф. Результат — уничтожение живой силы противника, передает УНН со ссылкой на ССО.

... группа операторов одного из подразделений ССО провела молниеносный налет на позицию противника вблизи границы с рф. Благодаря тщательной подготовке, слаженности и профессионализму воины достигли поставленной цели

- говорится в сообщении.

Как сообщили в ССО, результат — уничтожение живой силы противника, трофеи и бесценный боевой опыт.

Добавим

Кроме того, в Силах спецопераций заверили, что граница, дождь и скопление противника — не помеха, а привычные рабочие условия.

Воины ССО работают в режиме нон-стоп на самых горячих участках фронта и за линией боевого соприкосновения, нанося врагу сокрушительные удары

- говорится в сообщении.

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
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