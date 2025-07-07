ССО провели блискавичний наліт на позицію ворога біля кордону з рф: деталі

Група операторів одного з підрозділів Сил спеціальних операцій провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з рф. Результат — знищення живої сили противника, передає УНН із посиланням на ССО.

... група операторів одного з підрозділів ССО провела блискавичний наліт на позицію противника поблизу кордону з рф. Завдяки ретельній підготовці, злагодженості та професіоналізму воїни досягли поставленої мети - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у ССО, результат — знищення живої сили противника, трофеї та безцінний бойовий досвід.

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Крім того, у Силах спецоперацій запевнили, що кордон, дощ та скупчення противника — не перешкода, а звичні робочі умови.

Воїни ССО працюють у режимі нон-стоп на найгарячіших ділянках фронту та за лінією бойового зіткнення, завдаючи ворогу нищівних ударів - йдеться у повідомленні.

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