Виготовляли термобаричні бойові частини для шахедів: у Генштабі підтвердили ураження хімічного заводу під москвою
Київ • УНН
Підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ в ніч на 7 липня уразили АТ "Краснозаводський хімічний завод" у московській області. На підприємстві виробляють піротехнічні засоби та боєприпаси, зокрема термобаричні бойові частини для БпЛА Shahed.
Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 7 липня здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у московській області рф, передає УНН із посиланням на Генштаб.
У рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області рф
ЗСУ уразило підприємство з виробництва бойових частин для БПЛА типу "шахед" під москвою - Генштаб04.07.25, 12:34 • 1098 переглядiв
За даними Генштабу, на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.
Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються
Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії рф - Генштаб04.07.25, 20:53 • 1629 переглядiв
Нагадаємо
Раніше начальник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що у росії атакований краснозаводський хімічний завод під московою. Дане підприємство виробляє вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.