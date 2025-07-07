Виготовляли термобаричні бойові частини для шахедів: у Генштабі підтвердили ураження хімічного заводу під москвою

Підрозділи Сил безпілотних систем у ніч на 7 липня здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у московській області рф, передає УНН із посиланням на Генштаб.

У рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області рф - йдеться у повідомленні.

ЗСУ уразило підприємство з виробництва бойових частин для БПЛА типу "шахед" під москвою - Генштаб

За даними Генштабу, на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах. Результати вогневого ураження уточнюються - резюмували у Генштабі.

Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії рф - Генштаб

Нагадаємо

Раніше начальник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко повідомив, що у росії атакований краснозаводський хімічний завод під московою. Дане підприємство виробляє вибухові речовини, порохи, компоненти для боєприпасів і ракетного озброєння.