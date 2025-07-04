Сили оборони вдруге за тиждень уразили командний пункт 8-ї загальновійськової армії рф - Генштаб

Сили оборони України вдруге за поточний тиждень ударили по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Крім того, уражено пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф. Про це йдеться у заяві Генштабу, передає УНН.

3 липня Сили оборони України вдруге за поточний тиждень успішно завдали удару по командному пункту 8-ї загальновійськової армії збройних сил рф. Крім того, наші захисники уразили командний пункт 20-ї мотострілецької дивізії збройних сил рф на тимчасово окупованій території Донецької області - йдеться у заяві.

Як повідомили у Генштабі, втрати противника уточнюються.

Наші постійні високоточні удари значно знижують здатність противника планувати та вести операції у регіоні...Сили оборони України продовжуватимуть послідовно руйнувати систему управління ЗС агресора - резюмували у Генштабі.

У Генштабі підтвердили удар по пункту управління 8-ї загальновійськової армії ЗС рф