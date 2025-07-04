Силы обороны во второй раз за неделю поразили командный пункт 8-й общевойсковой армии рф - Генштаб

Силы обороны Украины во второй раз за текущую неделю нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил рф. Кроме того, поражен пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил рф. Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает УНН.

3 июля Силы обороны Украины во второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил рф. Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил рф на временно оккупированной территории Донецкой области. - говорится в заявлении.

Как сообщили в Генштабе, потери противника уточняются.

Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе... Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС агрессора. - резюмировали в Генштабе.

Генштаб подтвердил удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф