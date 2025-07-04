Силы обороны во второй раз за неделю поразили командный пункт 8-й общевойсковой армии рф - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны Украины во второй раз за неделю успешно ударили по командному пункту 8-й общевойсковой армии рф. Также поражен пункт 20-й мотострелковой дивизии в Донецкой области.
Силы обороны Украины во второй раз за текущую неделю нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил рф. Кроме того, поражен пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил рф. Об этом говорится в заявлении Генштаба, передает УНН.
3 июля Силы обороны Украины во второй раз за текущую неделю успешно нанесли удар по командному пункту 8-й общевойсковой армии вооруженных сил рф. Кроме того, наши защитники поразили командный пункт 20-й мотострелковой дивизии вооруженных сил рф на временно оккупированной территории Донецкой области.
Как сообщили в Генштабе, потери противника уточняются.
Наши постоянные высокоточные удары значительно снижают способность противника планировать и вести операции в регионе... Силы обороны Украины будут продолжать последовательно разрушать систему управления ВС агрессора.
Генштаб подтвердил удар по пункту управления 8-й общевойсковой армии ВС рф01.07.25, 20:24 • 1738 просмотров