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Производили термобарические боевые части для "шахедов": в Генштабе подтвердили поражение химического завода под москвой

Киев • УНН

 • 333 просмотра

Подразделения Сил беспилотных систем ВСУ в ночь на 7 июля поразили АО "Краснозаводский химический завод" в московской области. На предприятии производят пиротехнические средства и боеприпасы, в том числе термобарические боевые части для БпЛА Shahed.

Производили термобарические боевые части для "шахедов": в Генштабе подтвердили поражение химического завода под москвой

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 7 июля нанесли огневое поражение АО "Краснозаводский химический завод" в Московской области РФ, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение АО "Краснозаводский химический завод" в московской области рф 

- говорится в сообщении.

ВСУ поразили предприятие по производству боевых частей для БПЛА типа "шахед" под москвой - Генштаб04.07.25, 12:34 • 1098 просмотров

По данным Генштаба, на предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.

Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Результаты огневого поражения уточняются 

- резюмировали в Генштабе.

Силы обороны во второй раз за неделю поразили командный пункт 8-й общевойсковой армии рф - Генштаб04.07.25, 20:53 • 1629 просмотров

Напомним

Ранее начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что в россии атакован Краснозаводский химический завод под москвой. Данное предприятие производит взрывчатые вещества, пороха, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения. 

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаТехнологии
Совет национальной безопасности и обороны Украины
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