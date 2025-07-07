Производили термобарические боевые части для "шахедов": в Генштабе подтвердили поражение химического завода под москвой

Подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 7 июля нанесли огневое поражение АО "Краснозаводский химический завод" в Московской области РФ, передает УНН со ссылкой на Генштаб.

В рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, нанесли огневое поражение АО "Краснозаводский химический завод" в московской области рф - говорится в сообщении.

ВСУ поразили предприятие по производству боевых частей для БПЛА типа "шахед" под москвой - Генштаб

По данным Генштаба, на предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.

Зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах. Результаты огневого поражения уточняются - резюмировали в Генштабе.

Силы обороны во второй раз за неделю поразили командный пункт 8-й общевойсковой армии рф - Генштаб

Напомним

Ранее начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что в россии атакован Краснозаводский химический завод под москвой. Данное предприятие производит взрывчатые вещества, пороха, компоненты для боеприпасов и ракетного вооружения.