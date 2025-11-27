ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направлении
Киев • УНН
Бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали участника российской диверсионно-разведывательной группы и взяли в плен еще двух. Операция проводилась на Донецком направлении, захвачено оружие, средства связи и документы.
Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) во время стрелкового боя ликвидировали участника российской диверсионно-разведывательной группы, еще двоих взяли в плен. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале ССО, сообщает УНН.
Подробности
Военные уточнили, что операция проводилась на Донецком направлении.
1 военнослужащий РФ был уничтожен. Также 2 противника взяты в плен. В частности, группой ССО было захвачено оружие, средства связи и документы противника
