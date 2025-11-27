$42.400.03
26 ноября, 15:50
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
26 ноября, 15:02
В МИД Молдовы послу рф вручили ноту протеста: к зданию ведомства принесли российский беспилотникVideo
26 ноября, 14:47
Ученые могли наконец впервые "увидеть" темную материю: новое исследованиеPhoto
26 ноября, 14:38
россия не готова делать новые уступки, в том числе и в контексте "сво" в переговорах по Украине – МИД РФVideo
Эксклюзив
26 ноября, 14:29
Минздрав имеет право проверить клинику Odrex: юрист объяснил, почему смерть пациента – достаточное основание для внепланового контроля
26 ноября, 14:17
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo
26 ноября, 13:23
Огонь не имеет шансов: украинская компания XENA установила рекорд в пожаротушенииPhoto
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направлении

Киев • УНН

 • 774 просмотра

Бойцы Сил специальных операций ВСУ ликвидировали участника российской диверсионно-разведывательной группы и взяли в плен еще двух. Операция проводилась на Донецком направлении, захвачено оружие, средства связи и документы.

ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направлении

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ССО) во время стрелкового боя ликвидировали участника российской диверсионно-разведывательной группы, еще двоих взяли в плен. Соответствующее видео обнародовано в Telegram-канале ССО, сообщает УНН.

Подробности

Военные уточнили, что операция проводилась на Донецком направлении.

1 военнослужащий РФ был уничтожен. Также 2 противника взяты в плен. В частности, группой ССО было захвачено оружие, средства связи и документы противника

- говорится в подписи к видео.

Напомним

Ранее бригада "ХИЩНИК" Департамента патрульной полиции обнародовала видео уничтожения оккупантов и их техники возле Константиновки. На кадрах видно вражеский FPV, бегство российских пехотинцев и их гибель.

"Птицы Мадяра" атаковали химзавод "Бром" и электроподстанцию в Крыму: командующий СБС показал видео24.11.25, 03:04

Вадим Хлюдзинский

