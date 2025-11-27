ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямку
Київ • УНН
Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували учасника російської диверсійно-розвідувальної групи та взяли в полон ще двох. Операція проводилася на Донецькому напрямку, захоплено зброю, засоби зв'язку та документи.
Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) під час стрілецького бою ліквідували учасника російської диверсійно-розвідувальної групи, ще двох узяли в полон. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі ССО, повідомляє УНН.
Деталі
Військові уточнили, що операція проводилася на Донецькому напрямку.
1 військовослужбовець рф був знищений. Також 2 противника взято в полон. Зокрема, групою ССО було захоплено зброю, засоби зв'язку та документи противника
Нагадаємо
Раніше бригада "ХИЖАК" Департаменту патрульної поліції оприлюднила відео знищення окупантів та їхньої техніки біля Костянтинівки. На кадрах видно ворожий FPV, втечу російських піхотинців та їхню загибель.
