26 листопада, 15:50 • 17120 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 29250 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 17462 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 17919 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
26 листопада, 15:02 • 12821 перегляди
У МЗС Молдови послу рф вручили ноту протесту: до будівлі відомства принесли російський безпілотникVideo
26 листопада, 14:47 • 8748 перегляди
Учені могли нарешті вперше "побачити" темну матерію: нове дослідженняPhoto
26 листопада, 14:38 • 6708 перегляди
росія не готова робити нові поступки, в тому числі й у контексті "сво" у переговорах щодо України – мзс рфVideo
Ексклюзив
26 листопада, 14:29 • 9210 перегляди
МОЗ має право перевірити клініку Odrex: юрист пояснив, чому смерть пацієнта – достатня підстава для позапланового контролю
26 листопада, 14:17 • 23123 перегляди
Чемпіонат світу-2026 вперше у трьох країнах: що відомо про місця, формат і шанси УкраїниPhotoVideo
26 листопада, 13:23 • 25551 перегляди
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінніPhoto
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямку

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ ліквідували учасника російської диверсійно-розвідувальної групи та взяли в полон ще двох. Операція проводилася на Донецькому напрямку, захоплено зброю, засоби зв'язку та документи.

ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямку

Бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України (ССО) під час стрілецького бою ліквідували учасника російської диверсійно-розвідувальної групи, ще двох узяли в полон. Відповідне відео оприлюднено у Telegram-каналі ССО, повідомляє УНН.

Деталі

Військові уточнили, що операція проводилася на Донецькому напрямку.

1 військовослужбовець рф був знищений. Також 2 противника взято в полон. Зокрема, групою ССО було захоплено зброю, засоби зв'язку та документи противника

- йдеться у дописі до відео.

Нагадаємо

Раніше бригада "ХИЖАК" Департаменту патрульної поліції оприлюднила відео знищення окупантів та їхньої техніки біля Костянтинівки. На кадрах видно ворожий FPV, втечу російських піхотинців та їхню загибель.

"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відео24.11.25, 03:04 • 21585 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні
Війна в Україні
Донецька область
Сили спеціальних операцій Збройних сил України
Збройні сили України