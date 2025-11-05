ССО подтвердили поражение комплекса "Искандер" и РЛС оккупантов на курщине

Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ОТРК "Искандер" и элементов ПВО оккупантов в Курской области, пишет УНН.

В ночь на 4 октября в результате совместных действий одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжающая машина для ОТРК "Искандер". Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ - сообщили в ССО ВСУ в соцсетях.

Как указано, эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Также ССО и представители "Черная Искра" сожгли радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь". РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ - отметили в ССО.

Сообщается, что малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", - подчеркнули в ССО.

