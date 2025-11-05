ССО подтвердили поражение комплекса "Искандер" и РЛС оккупантов на курщине

ukenru
Эксклюзив
08:57 • 1598 просмотра
Киев остановился: густой туман, волна ДТП и опасный воздух накрыли город
08:12 • 4158 просмотра
рф атаковала энергетику в трех областях, графики отключений по всей Украине до 21 часа - Минэнерго
07:17 • 6976 просмотра
Бельгия и Еврокомиссия проведут "кризисную встречу" по замороженным активам рф для Украины - Politico
4 ноября, 23:11 • 25283 просмотра
Около 10 тысяч военнослужащих из КНДР размещены недалеко от российско-украинской границы
4 ноября, 18:53 • 27516 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине
Эксклюзив
4 ноября, 18:07 • 52396 просмотра
Эксперт раскрыл секреты выбора бесперебойника для дома: как подобрать мощность и тип батареи
4 ноября, 17:53 • 40202 просмотра
С мерами безопасности, небольшим катком и ограничениями по "свету": главную елку Украины установят на Софийской площади
4 ноября, 17:22 • 38547 просмотра
В среду в ряде областей Украины будут выключать свет: в Укрэнерго сообщили когда и сколько очередей
4 ноября, 15:06 • 35562 просмотра
Слежка за Офисом Генпрокурора: у детектива НАБУ провели обыски
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52925 просмотра
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Покровске критическая ситуация: россияне закрепляются на окраинах - DeepState5 ноября, 00:48 • 17103 просмотра
Италия призывает отменить выступление российского певца, который является доверенным лицом Путина5 ноября, 01:11 • 22151 просмотра
Дроны атаковали ТЭЦ в российском городе ОрелVideo5 ноября, 02:29 • 17404 просмотра
В ЕС рассматривают возможность введения "испытательного срока" для новых стран-членов03:38 • 8084 просмотра
Демократы одержали победу на первых масштабных выборах после возвращения Трампа к власти04:50 • 7494 просмотра
публикации
Любов вне декларации: НАПК должно проверить и.о. ректора Государственного биотехнологического университета Кудряшова из-за незадекларированной невесты
Эксклюзив
4 ноября, 14:17 • 52925 просмотра
Печем шарлотку: топ простых и вкусных рецептовPhoto4 ноября, 13:50 • 48835 просмотра
россия применяет в Украине крылатую ракету 9М729: эксперт рассказал о ее особенностях
Эксклюзив
4 ноября, 13:39 • 47658 просмотра
Стал ли ИИ спасением от кадрового голода в Украине
Эксклюзив
4 ноября, 07:25 • 66451 просмотра
"Конкурентные войны" с участием силовиков: как под удар попали авиабизнес и оборонные контракты4 ноября, 06:30 • 64771 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Ким Чен Ын
Си Цзиньпин
Роберт Паттинсон
Иван Федоров
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Китай
Южная Корея
Покровск
Реклама
УНН Lite
Роберт Паттинсон раскрыл детали изнурительных съемок "Дюны 3" в пустыне08:51 • 674 просмотра
Исполнитель роли Цукерберга всколыхнул мир селебрити: Джесси Айзенберг заявил, что готов пожертвовать почку незнакомцу4 ноября, 16:38 • 27051 просмотра
В США бурно обсуждают слишком "теплые" объятия Джей Ди Вэнса и вдовы убитого активиста Чарли Кирка4 ноября, 12:13 • 40999 просмотра
Джонатан Бейли назван самым сексуальным мужчиной 2025 года по версии PeoplePhoto4 ноября, 06:59 • 43866 просмотра
Ким Кардашьян усомнилась в высадке на Луну. В NASA ответили3 ноября, 15:33 • 39053 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
Фильм
MIM-104 Patriot

ССО подтвердили поражение комплекса "Искандер" и РЛС оккупантов на курщине

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Силы специальных операций ВСУ подтвердили поражение транспортно-заряжающей машины ракетного комплекса "Искандер" и радиолокационной станции 1Л122 "Гармонь". Удар был нанесен в курской области рф совместно с движением сопротивления "Черная Искра".

ССО подтвердили поражение комплекса "Искандер" и РЛС оккупантов на курщине

Силы спецопераций ВСУ подтвердили поражение ОТРК "Искандер" и элементов ПВО оккупантов в Курской области, пишет УНН.

В ночь на 4 октября в результате совместных действий одного из подразделений Сил специальных операций и повстанческого движения "Черная Искра" была поражена транспортно-заряжающая машина для ОТРК "Искандер". Поражение произошло вблизи села Овсянниково, Курская область РФ

- сообщили в ССО ВСУ в соцсетях.

Как указано, эта машина использовалась для перевозки, заряжания и подготовки ракет к пуску, которые запускались по территории Украины.

Также ССО и представители "Черная Искра" сожгли радиолокационную станцию 1Л122 "Гармонь". РЛС несла дежурство вблизи села Нижний Реутец, Курская область РФ

- отметили в ССО.

Сообщается, что малогабаритная РЛС предназначалась для обнаружения и сопровождения воздушных целей и дальнейшего целеуказания.

"Силы специальных операций Украины продолжают наносить "тысячи порезов" врагу, приближая его наступательный и стратегический крах", - подчеркнули в ССО.

Генштаб ВСУ официально подтвердил удары по нефтеперерабатывающим и химическим объектам в России и на оккупированной Херсонщине04.11.25, 20:53 • 27509 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеНовости Мира
Техника
Военное положение
Война в Украине
Курская область
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
9К720 Искандер
Украина