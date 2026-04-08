США заявили о намерении изъять ядерные материалы Ирана по условиям перемирия

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что в рамках договоренностей о прекращении огня Иран должен избавиться от ядерных материалов, которые, по мнению Вашингтона, не должен иметь. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

По словам главы Пентагона, это является одним из ключевых условий перемирия, хотя официальный Тегеран публично о таких обязательствах не сообщал.

Согласно условиям, любые ядерные материалы, которые они не должны иметь, будут изъяты - заявил он.

Хегсет также подчеркнул, что США не допустят появления ядерного оружия у Ирана.

Президент с самого начала четко сказал – у Ирана не будет ядерного оружия. Точка. Другие президенты говорили об этом, а президент Трамп это сделал - добавил он.

В то же время президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с Ираном для изъятия запасов обогащенного урана, которые стали целями ударов США.

По словам Хегсета, американская сторона рассчитывает, что Иран передаст эти материалы добровольно.

Мы их получим, мы их заберем и вывезем. Или, если придется, сделаем это сами, как это было во время операции Midnight Hammer. Такая возможность у нас остается - отметил он.

