Трамп угрожает пошлинами в размере 50% всем странам, поставляющим оружие Ирану
Киев • УНН
Дональд Трамп пригрозил немедленными тарифами на весь импорт из государств-поставщиков оружия Ирану. В настоящее время механизм реализации этой угрозы остается неизвестным.
Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести таможенные тарифы в 50% на все товары из любой страны, которая будет поставлять военное оружие Ирану, подчеркнув, что исключений не будет, хотя механизм реализации этой угрозы пока неизвестен. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, пишет УНН, передает Associated Press, пишет УНН.
Детали
Дональд Трамп заявил, что любая страна, которая будет поставлять Ирану военное оружие, "сразу получит пошлину в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, с немедленным вступлением в действие".
Никаких исключений или льгот не будет
Издание отмечает, что пока непонятно, как президент планирует реализовать угрозу введения импортных налогов, ведь его посты в социальных сетях автоматически не создают новый набор тарифов.
