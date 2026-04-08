Трамп угрожает пошлинами в размере 50% всем странам, поставляющим оружие Ирану

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести таможенные тарифы в 50% на все товары из любой страны, которая будет поставлять военное оружие Ирану, подчеркнув, что исключений не будет, хотя механизм реализации этой угрозы пока неизвестен. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social, пишет УНН, передает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Дональд Трамп заявил, что любая страна, которая будет поставлять Ирану военное оружие, "сразу получит пошлину в размере 50% на все товары, продаваемые в Соединенные Штаты Америки, с немедленным вступлением в действие".

Никаких исключений или льгот не будет - написал Трамп.

Издание отмечает, что пока непонятно, как президент планирует реализовать угрозу введения импортных налогов, ведь его посты в социальных сетях автоматически не создают новый набор тарифов.

