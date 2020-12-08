США причислили Таджикистан и Туркменистан к нарушителям свободы религии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. США отнесли Таджикистан и Туркменистан к государствам, которые вызывают особую обеспокоенность в области нарушения свободы религии. Перечень представлен в сообщении госсекретаря США Майкла Помпео, опубликованном в понедельник, 7 декабря, передает УНН.
Кроме бывших советских республик, в список из 10 стран вошли Бирма, Иран, Китай, КНДР, Нигерия, Пакистан, Саудовская Аравия и Эритрея. Эти государства участвуют в "систематических продолжающихся вопиющих нарушениях свободы вероисповедания" или терпимо относятся к этому, подчеркнул глава Госдепартамента.
В особый "список наблюдения" входят Россия, Коморские острова, Куба и Никарагуа. Правительства этих стран занимались "серьезными нарушениями свободы вероисповедания" или допускали их, объяснил Госдеп США.
В то же время Судан и Узбекистан исключены из особого списка наблюдения. Вашингтон объяснил свое решение значительным прогрессом, которого власти этих стран достигли за последний год. "Их смелые реформы выступают образцами для подражания для других народов", - отметил госсекретарь США.
Украина в этом списке отсутствует.
Напомним, в Службе внешней разведки Украины рассказали об угрозах со стороны Русской православной церкви (РПЦ) для государства, Православной церкви Украины (ПЦУ) и украинских верующих.