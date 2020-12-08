США зарахували Таджикистан і Туркменістан до порушників свободи релігії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. США віднесли Таджикистан і Туркменістан до держав, що викликають особливу стурбованість в області порушення свободи релігії. Перелік представлений в повідомленні держсекретаря Сполучених Штатів Майкла Помпео, опублікованому в понеділок, 7 грудня, передає УНН.
Крім колишніх радянських республік, в список з 10 країн увійшли Бірма, Іран, Китай, КНДР, Нігерія, Пакистан, Саудівська Аравія і Еритрея. Ці держави беруть участь в “систематичних триваючих кричущих порушеннях свободи віросповідання” або терпимо ставляться до цього, підкреслив глава Держдепартаменту.
До особливого “списку спостереження” входять Росія, Коморські острови, Куба і Нікарагуа. Уряди цих країн займалися “серйозними порушеннями свободи віросповідання” або допускали їх, пояснив Держдеп США.
У той же час Судан і Узбекистан виключені з особливого списку спостереження. Вашингтон пояснив своє рішення значним прогресом, якого влада цих країн досягли за останній рік. “Їх сміливі реформи виступають зразками для наслідування для інших народів”, — зазначив держсекретар США.
Україна в цьому списку відсутня.
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