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США зарахували Таджикистан і Туркменістан до порушників свободи релігії

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. США віднесли Таджикистан і Туркменістан до держав, що викликають особливу стурбованість в області порушення свободи релігії. Перелік представлений в повідомленні держсекретаря Сполучених Штатів Майкла Помпео, опублікованому в понеділок, 7 грудня, передає УНН.

Крім колишніх радянських республік, в список з 10 країн увійшли Бірма, Іран, Китай, КНДР, Нігерія, Пакистан, Саудівська Аравія і Еритрея. Ці держави беруть участь в “систематичних триваючих кричущих порушеннях свободи віросповідання” або терпимо ставляться до цього, підкреслив глава Держдепартаменту.

До особливого “списку спостереження” входять Росія, Коморські острови, Куба і Нікарагуа. Уряди цих країн займалися “серйозними порушеннями свободи віросповідання” або допускали їх, пояснив Держдеп США.

У той же час Судан і Узбекистан виключені з особливого списку спостереження. Вашингтон пояснив своє рішення значним прогресом, якого влада цих країн досягли за останній рік. “Їх сміливі реформи виступають зразками для наслідування для інших народів”, — зазначив держсекретар США.

Україна в цьому списку відсутня.

Нагадаємо, у Службі зовнішньої розвідки України розповіли про загрози з боку Російської православної церкви (РПЦ) для держави, Православної церкви України (ПЦУ) та українських вірян.

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