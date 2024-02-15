США запустят на орбиту спутники слежения гиперзвукового оружия

Соединенные Штаты запустят на орбиту спутники слежения гиперзвукового оружия. Такую информацию распространил Пентагон, передает УНН.

Детали

Агентство противоракетной защиты и агентство развития в космосе объявили о предстоящем запуске 6 спутников на околоземную орбиту говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что два спутника будут оснащены устройствами, которые отслеживают гиперзвуковые и баллистические ракеты. Другие четыре аппарата станут частью системы слежения за истребителями.

Контекст

Ранее американская компания SpaceX заявила о планах свести с орбиты около 100 старых спутников. Речь идет о космических аппаратах ранних версий с конструктивными недостатками. Эти меры принимаются для снижения в будущем вероятности возможного отказа оборудования.

SpaceX запустила первую серию спутников с возможностью прямого доступа к сотовой связи