США запустять на орбіту супутники стеження гіперзвукової зброї

Сполучені Штати запустять на орбіту супутники стеження гіперзвукової зброї. Таку інформацію поширив Пентагон, передає УНН.

Деталі

Агентство протиракетного захисту та агентство розвитку в космосі оголосили про майбутній запуск 6 супутників на навколоземну орбіту йдеться у повідомленні відомства.

Зазначається, що два супутники будуть оснащені пристроями, які відстежують гіперзвукові та балістичні ракети. Інші чотири апарати стануть частиною системи стеження за винищувачами.

Контекст

Раніше американська компанія SpaceX заявила про плани звести з орбіти близько 100 старих супутників. Йдеться про космічні апарати ранніх версій з конструктивними вадами. Ці заходи вживаються для зниження у майбутньому ймовірності можливої відмови обладнання.

SpaceX запустила першу серію супутників з можливістю прямого доступу до стільникового зв'язку